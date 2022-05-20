مستريح أسوان و27 آخرون حصلوا على 812781000 جنيه وضدهم 5305 محاضر

زادت عدد المحاضر ضد مستريح أسوان وآخرين حيث وصلت إلى 5305 محاضر، بعد أن حصدوا ملايين الجنيهات من أهالي المدينة على مدار الأشهر الماضية، حتى وصل الأمر إلى تربع أسوان على قائمة الأعلى في عدد المستريحين بين المحافظات، حيث حصلوا على ثمانمائة واثني عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانين ألف جنيه.

مستريح أسوان تحرر ضده 2663 محضر

حصلت «الوطن» على قائمة بأسماء مستريحي أسوان، ومن بينهم مستريح أسوان أو مستريح المواشي، وهم كالتالي:

مصطفى البدرى مصطفى وشهرته مصطفى البنك، أو مستريح أسوان أو مستريح المواشي، الرقم القضائى 5770 إدارى إدفو،عدد المحاضر المحررة ضده 2663 محضرا، بإجمالى مبالغ 386 مليون 252.

بالأسماء.. تعرف على «مستريحين أسوان»

طه موسى منير الرقم القضائى 5782 إدارى إدفو، عدد المحاضر 280 محضرا، بإجمالي مبالغ 18 مليون و‏252 ألفا.

حسام ممدوح محمود بروح، الرقم القضائي 5778 إداري إدفو،عدد المحاضر 309 محاضر،بإجمالى مبالغ 19 مليونا 908 آلاف.

كريم عباس جبرة، الرقم القضائي 5802 إداري إدفو، عدد المحاضر 17 محضرا، بإجمالي مبالغ مليون و741 ألفا.

جمعة دياب نوبي، الرقم القضائي 5805 إداري إدفو، وعدد المحاضر 18 محضرا، بإجمالي مبالغ 2 مليون 21 ألفا.

محمد أحمد جبر الله، الرقم القضائي 5708،عدد المحاضر 21 محضرا، بإجمالى مبالغ 904 آلاف.

محمود عبد اللطيف الخياط،الرقم القضائى 5809 إدارى إدفو، عدد المحاضر 119 محضرا،بإجمالى مبالغ 13 مليونا و28 ألفا.‏

محمود عبد السلام محمد، الرقم القضائى 5803 إدارى إدفو، عدد المحاضر 66 محضرا، بإجمالى مبالغ 6 ملايين 111 ألفا.

شعبان أحمد محمد طه، الرقم القضائى 5804 إدارى إدفو،عدد المحاضر 143 محضرا، بإجمالي مبالغ 9 ملايين 372 ألفا.

أحمد بسطاوي المغني، الرقم القضائي 5801، عدد المحاضر ‏122 محضرا، بإجمالي 8 ملايين و297 ألفا.

عمرو سعيد جبر الله، الرقم القضائي 5806 إداري إدفو، عدد المحاضر 114 محضرا، بإجمالي 10 ملايين و420 ألفا.

محمد خالد إبراهيم، الرقم القضائي 5810 إداري إدفو، عدد المحاضر 285، بإجمالي مبالغ 23 مليونا و580 ألفا.‏

أحمد بدري عبد النعيم وشهرته الزعامة، الرقم القضائي 5820 إداري إدفو، وعدد المحاضر 291 محضرا، بإجمالي مبالغ 39 مليونا و354 ألفا.

عيد السايح منصور، الرقم القضائي 5817، عدد المحاضر 163 محضرا، بإجمالي مبالغ 10 ملايين و519 ألفا.

محمد رمضان شعبان، الرقم القضائي 5821 إداري إدفو، وعدد ‏المحاضر 3، بإجمالي مبالغ 479 ألفا.

عادل محمد بدوي، الرقم القضائي 5822 إداري إدفو، عدد المحاضر 2، بإجمالي مبالغ 106 آلاف.

عبد الطاهر عبد الرازق وشهرته حصاوى، الرقم القضائي 5841 إداري إدفو، عدد المحاضر 622 محضرا، بإجمالي مبالغ 257 مليونا 645 ألف.

‏أحمد عبد الفتاح محمود الرقم القضائى 5835 إداري إدفو، عدد المحاضر 2، بإجمالي 50 ألف جنيه.

علاء أحمد عبد المجيد، الرقم القضائي 5834 إداري إدفو، عدد المحاضر 8 محاضر، بإجمالي مبالغ 405 آلاف جنيه‏

محمود فتحى عامر، الرقم القضائي 5833 إداري إدفو، عدد المحاضر 4 محاضر، بإجمالي مبالغ 368 ألف جنيه.

محمد أمين الغول، الرقم القضائي 5827 إدارى إدفو ،عدد المحاضر3، بإجمالى مبالغ 279 ألفا.

عمرو على العجوز، الرقم القضائي 5829 إداري إدفو، عدد المحاضر 1، بإجمالي مبالغ 34 ألف جنيه.

‏محمود صالح حصاوي، الرقم القضائي 5831 إداري إدفو، عدد المحاضر 4، بإجمالي مبالغ 61 ألف جنيه.

إسلام محمد وشهرته إسلام السايح، الرقم القضائي 5832 إدارى إدفو، عدد المحاضر 10، بإجمالي مبالغ 609 آلاف جنيه.

إبراهيم حسن أمين وشهرته إبراهيم سلطان، الرقم القضائي ‏5836 إدارى إدفو، عدد المحاضر 19 محضر، بإجمالي مبالغ 2 مليون و270 ألف.

عبده شعبان وشهرته تمولة، الرقم القضائي 5828 إداري إدفو، عدد المحاضر 11، بإجمالي مبالغ 811 ألفا.

عيد جبريل سليمان، الرقم القضائي 5840 إداري إدفو، عدد المحاضر 1، بإجمالي مبالغ 60 ألفا.‏

مغربي جبريل أحمد، عدد المحاضر 4، بإجمالي مبالغ 250 ألف جنيه.