«حربي» الناجي الوحيد في قرية «النزل» من فخ مستريح أسوان: جاموسته لسه معاه

في إحدى قرى محافظة أسوان، يوجد حوش صغير «مسطوح بالبوص» لا يتسع سوى لماشية واحدة أو اثنتين، يمتلكه «حربي» الناجي من مستريح أسوان بماشيته الوحيدة، لم يغره المال، ولا توجد لديه صفة الطمع، لذلك لم يتأثر بمحاولات مصطفى البنك أو طاهر الحصاوي، لتسليم ماشيته الوحيدة «جاموسة»، التي كانت على وشك الوضع.

بملامح راضية بما قسمه الله له، أعرب «حربي»، مقيم بقرية النزل بمركز إدفو، يعمل في مجال العطارة، عن سعادته، خلال حديثه في بث مباشر مع «الوطن»، بنجاته من عملية نصب واحتيال مستريح أسوان «مصطفى البنك»، وذلك لعدم اقتناعه بالمستريح وما يفعله، قائلا: «الفكرة نفسها مش مقنعة، أما يكون ماشية تمنها 20 ألف جنيه، ويقولك هياخدها بـ40 ألف، مش مقنعه خالص بالنسبة ليا، والكلام نفسه غريب» حسب قوله.

الضحايا سبب احتيال «المستريح» عليهم

«مش معايا غير الجاموسة دي مربيها من صغرها عندي، وخلاص خيرها كان هييجي لأنها كانت في شهرها الأخير وتولد، ومكنش ينفع أفرط فيها، كان زمانها راحت دلوقتي لولا ستر ربنا» حسب ما ذكره «حربي» الذي تخرج في كلية الدراسات الإسلامية قسم أصول دين بجامعة الأزهر، موضحًا أن زوجته شاركته في رفض تسليم الماشية للمستريح من أجل عودة ثمنها الضعف، مشيرًا إلى أن الأهالي هم السبب الرئيسي في احتيال المستريح عليهم.

الطمع يقود الناس للمغامرة بمالهم

«الطمع والجشع دفع الناس للمغامرة بمالهم، حتى يعود لهم أضعاف ما قدموا، واللي حصل دا كان ربا والناس أهم حاجة عندها تكسب فلوس، ومش مهم بقى سواء كان حلال أو حرام» هكذا عبر «حربي»، موضحًا أنه يعمل في تربية المواشي ليس من أجل المال وزيادة المكسب، بل من أجل حب هذه المهنة، لذلك لم يستطع «مستريح أسوان» أن يؤثر في «حربي» بماله.

مصطفى البنك يزعم بأنه ابن السيدة زينب

«مصطفى البنك كان مدروش على الناس ولابس سبحة في رقبته، وكان بيقول انا ابن السيدة زينب، وده أمر منها، ودا كلام ميدخلش العقل أصلا وفيه ناس تأثرت بيه بس اللي شدهم أكتر هو الطمع وحب المال» حسب ما ذكره، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين كانوا يروجون له عبر الانترنت عن افتتاح المزارع الخاصة به، موضحًا أن كل من ساعده سينال عقابا كبيرا في الآخرة.

نصيحة «حربي» للمواطنين

«كل اللي ساعد المستريح لو مخدش عقابه في الدنيا هيبقى في الآخرة والناس بتقولي احمد ربنا، ده انت فلوسك حلال» حسب تعبيره، موجها نصيحة للمواطنين «ارضى برزقك مهما كان ومتجريش ورا الغنى السريع».