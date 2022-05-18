اختفاء «مستريح» جديد بأموال المواطنين في أسوان.. «محمود هرب بالفلوس»

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، يتهمون فيها أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والاختفاء في ظروف غامضة، بدعوى توظيفها في تجارة السيارات، ويجري حالياً حصر الضحايا وقيمة الأموال التي استولى عليها «مستريح أسوان» الجديد، قبل اختفائه.

بدأت الواقعة بتوجه عدد من المواطنين، الذين أودعوا مدخراتهم لدى أحد الأشخاص، يمتلك معرضاً لتجارة السيارات، بغرض توظيفها مقابل أرباح كبيرة، للمطالبة بأموالهم، وذلك بعدما سيطرت عليهم مخاوف من هروبه، عقب تكرار وقائع هروب أشخاص بعد الاستيلاء على أموال ضحاياهم.

تجمهر العشرات أمام معرض «مستريح السيارات»

وتجمهر العشرات أمام معرض السيارات الذي يمتلكه «محمود ف.»، من قرية «أبو الريش» بمحافظة أسوان، المعروف بـ«مستريح السيارات»، خوفاً من هروبه، حيث حصل منهم على مبالغ طائلة، لم يتم حصرها حتى الآن، لتوظيفها بتجارة السيارات، وبالفعل اكتشف المواطنون اختفاء «محمود»، بعدما استولى على أموالهم، فتوجهوا إلى مركز شرطة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، لتقديم بلاغات ضده.

وأوضح ضحايا «مستريح السيارات» في أسوان أنه كان يقوم بشراء السيارات بطريقة الأجل، حيث يحدد مدة معينة لأصحاب السيارة، يستلم خلالها قيمتها المالية، بنفس الطريقة التي كان يستخدمها «مستريح المواشي» في الإيقاع بضحاياه، بنظام «الوعدة» عند بيع الماشية.

الأهالي: «هرب بفلوسنا».. وآخرون: «في رحله علاج»

وعقب اختفاء «مستريح السيارات» بينما كان العشرات من المواطنين يتجمعون أمام معرض السيارات المملوك له، أكد عدد من الضحايا أنه تأخر عليهم في سداد مستحقاتهم المالية، مما أثار مخاوفهم من هروبه، وعندما توجهوا إليه فوجئوا باختفائه بالفعل، بينما أشار عدد آخر من المواطنين أن «محمود» أخبرهم بسفره في رحلة علاج للقاهرة، وتجري الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان تحرياتها حول الواقعة.