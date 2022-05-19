جهاز تنمية المشروعات يدعو الشباب والخريجين لإقامة مشروعات صغيرة جديدة

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه يقدم كافة الخدمات المالية وغير المالية لمساندة الشباب ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، ويدعو الجهاز الخريجين الجُدد للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على أفكارهم الجديدة والابتكارية ومساعدتهم على تحويلها لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق وتوفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.

الراغبون في إقامة مشروعاتهم الجديدة

ويؤكد أنه لا يشترط لإقامة المشروعات الجديدة إلا بعض الاشتراطات المتعلقة بالأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة والإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل، بجانب توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات باقات متنوعة من التمويلات من خلال فروعه المنتشرة بكافة المحافظات حيث يصل التمويل إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات التجارية والخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيوانى و5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية القائمة ويصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة الجديدة في القطاع الصناعي ومجال الطاقة المتجددة.

قنوات التمويل التي يوفرها الجهاز

وتتنوع قنوات التمويل التي يوفرها الجهاز حيث يمكن للعميل الحصول على التمويل من أحد البنوك التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات، أو المؤسسات المالية غير المصرفية بما يُعتبر فرصة جيدة للمشروعات الصغيرة خاصة المبتكرة والتي تعتمد على الأفكار الجديدة.

ويتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلاته لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، وكذلك المشروعات الخدمية كعيادات الأطباء أو الصيدليات.

جدير بالذكر أنه يمكن للراغب في إقامة مشروع ولكنه لا يملك فكرة محددة أن يزور أي من مكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظة التي يقيم بها حيث سيتم مساعدته من قبل المختصين لاختيار فكرة مشروع مناسب بناء على خبرته واهتماماته، كما يتيح الجهاز مجموعة من دراسات الجدوى الاسترشادية لمشروعات تم تحديدها بناء على احتياجات السوق حتى يستطيع صاحب المشروع أن يسوق منتجات مشروعه بما يضمن له النجاح والاستمرار.

ويوفر الجهاز لعملائه خدمة ميسرة بالنسبة لإجراءات تأسيس وتراخيص المشروع مثل استصدار السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص حيث يتم إجراءها في مكان واحد من خلال مكاتب الجهاز «خدمة الشباك الواحد».