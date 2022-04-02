جهاز تنمية المشروعات: صالون حلاقة أرباحه نصف مليون بتمويل وفائدة 5%

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري دراسة جدوى استرشادية لمشروع صالون حلاقة رجالي.

وتم دراسة الجدوى على منصة المشروعات مصر حيث يهدف المشرع إلى توفير فرص عمل مناسبه للشباب واستغلال رواج الطلب على هذه الخدمه لانتشار النشاط بصورة ملحوظة داخل السوق المصري، ورغبة الشباب دائما على التغيير، وهو من المشاريع الخدمية.

وأثبتت الدراسة أن أرباح المشروع صالون الحلاقة الرجالي في السنة الأولى يصل إلى 438 ألف جنيه ويتم دعمه بتمويل قرض بنسبة فائدة 5%.

البنك الزراعي

وطالب البنك الزراعي المصري مستندات وأوراق لفتح مشروع صالون الحلاقة الرجالي أن يقوم العميل أو صاحب المشروع بتقديم:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع.

دراسة جدوى للمشروع يتم ذكر المبالغ المالية، ويقوم البنك بتمويل المشروع بنسبة 80% بقرض من مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%، ويتم سدادها من سنة إلى 5 سنوات.

ونشرت مشروع منصة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة جدوى استرشادية لمشروع صالون حلاقة رجالي.

الآلات والمعدات للمشروع

3كرسي حلاقة –2جهاز بخار

المشتريات:

لوازم كوافير ومستهلكات الخاصة بالحلاقة

عمر المشروع

جديد

مدة الدورة الإنتاج

1

العمالة المطلوبة

4

الاستثمارات الكلية للمشروع

872 ألف جنية

راس المال المساهمة من صاحب المشروع

192 ألف جنية

قيمة القرض التمويل من البنك الزراعي المصري

420 ألف جنية

المشروع يوفر أرباح صافية تصل الى نصف مليون جنية تقريبا فالدراسة الاسترشادية اثبتت أن

أرباح السنة الأولى

438 ألف جنية

أرباح السنة الخامسة

634 ألف جنية

يذكر أن جميع الأرقام في دراسة الجدوى استرشادية وقابلة للتغير على حسب أسعار السوق والخامات.

كان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية المشروعات الصناعية والخدمية.