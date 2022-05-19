خبير عالمي بجراحات العمود الفقري بمركز القوات المسلحة في العجوزة

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة في العجوزة، الدكتور كريستوفر ميهرن، رئيس مركز شون كلينيك ميونخ لجراحات العمود الفقري بألمانيا، في الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية في المركز حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا.