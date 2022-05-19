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محمود مسلم

خبير عالمي بجراحات العمود الفقري بمركز القوات المسلحة في العجوزة

كتب:

محمد مجدي
12:23 م | الخميس 19 مايو 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة في العجوزة، الدكتور كريستوفر ميهرن، رئيس مركز شون كلينيك ميونخ لجراحات العمود الفقري بألمانيا، في الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية في المركز حاليا، الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.