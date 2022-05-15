المتحدث العسكري يكشف جهود القوات المسلحة لتنمية سيناء.. «أحد محاور مواجهة الإرهاب»

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه بالتوازي مع جهود القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، كانت تساهم القوات المسلحة بما لديها من إمكانيات لدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة سواء على مستوى الجمهورية بشكل عام، أو في شبة جزيرة سيناء بشكل خاص للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية هناك، «وده أحد المحاور الأساسية لمجابهة الإرهاب، وعشان نعرف حجم أعمال التنمية اللي حصلت على مدار السنوات الماضية ممكن ناخد بالنا من بعض الأرقام التالية».

إنشاء شبكة تتضمن 69 طريقا بإجمالي أطوال 2530 كيلو

وأضاف «غريب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه كان هناك تكليف للقوات المسلحة منذ 2014 بتنفيذ 443 مشروعا لخدمة كل مجالات التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بإجمالي تكلفة 401 مليار جنيه، تم تنفيذ 306 مشروعات منها، وجار تنفيذ 102 مشروع، ومخطط تنفيذ 35 مشروعا آخر، ففي مجال الطرق تم إنشاء شبكة طرق تتضمن 69 طريقا بإجمالي أطوال 2530 كيلو، فضلًا عن تطوير عدد من الموانئ والمطارات، أبرزها البردويل وميناء العريش وتطوير بحيرة البردويل.

الانتهاء من 34 مشروعا تتضمن 3 مدن سكنية جديدة

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه في مجال الإسكان تم الانتهاء من 34 مشروعا جديدا يتضمن 3 مدن سكنية جديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة بإجمالي 52 ألف وحدة سكنية، مدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، مدينة «سلام مصر» شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي في مدن شمال ووسط وجنوب سيناء، ونضيف 46 مشروع تجمع بدوي، بإجمالي 4100 بيت بدوي.