تفاصيل مقتل طالب داخل محل موبايلات في عين شمس.. والأمن يبحث عن الجاني

واقعة جديدة شهدتها منطقة عين شمس مساء أمس الأربعاء، بالعثور على جثة طالب مقتول داخل أحد المحلات التجارية للهواتف المحمولة على يد أحد الأشخاص في ظروف غامضة حول الواقعة، وسط جهود كبيرة من الأجهزة الأمنية للقبض على الجاني.

إخطار من شرطة النجدة

تبدأ تفاصيل الواقعة عندما تلقت المباحث في قسم عين شمس إخطاراً من جانب شرطة النجدة يتضمن وجود جثة أحد الشباب مقتولا داخل أحد المحلات التجارية في منطقة عين شمس.

رجال الأمن ينتقلون إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث القتل، وتم العثور على جثة طالب مطعوناً بأحد الأسلحة البيضاء «مطواة» داخل أحد محلات بيع الهواتف المحمولة في منطقة عين شمس.

تفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الجاني

ومن أجل معرفة وتتبع الجاني، يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة التي كانت شاهدة على الواقعة من أجل الكشف عن هوية الجاني المتسبب في قتل الشاب بسلاح أبيض.

ويواصل رجال المباحث سؤال شهود العيان من أجل الوقوف على كافة ملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.

العثور على جثة أخرى لمسن في السيدة زينب

وفي سياق آخر، الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة تكثف من جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة أخرى لمسن في أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية حتى يتم بيان السبب الرئيسي في الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.