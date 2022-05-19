العثور على جثة مُسن متحللة داخل شقته في مصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة لمُسن داخل شقته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وتم كسر باب الشقة وبالدخول تبين العثور على جثة مسن يدعى «هشام.أ.م»، في العقد السادس من العمر في سرير غرفة النوم.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

بالفحص تبين ارتداء المتوفي كامل ملابسه، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع المنافذ وعدم وجود أثار عنف بالمداخل والمخارج، كما تبين خلو الشقة من أيه بعثرة في محتوياتها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق التي قررت استدعاء بعض الجيران وأفراد أسرته لبيان علاقات المتوفي والمترددين عليه قبل الوفاة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية لجثة المتوفي.