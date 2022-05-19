العثور على جثة شاب في مصر الجديدة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في الشارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يُدعى «فتحي .ر.ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب المتوفى لجرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب داخل منزله بالمرج

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله في دائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

كما طلبت جهات التحقيق التحفظ على كامريات المراقبة في محيط منزل الشاب المتوفى تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على عقار الضحية في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.