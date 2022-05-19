توجيهات جديدة لوزير الأوقاف بشأن البرنامج الصيفي للأطفال: ينطلق الأحد

قرر الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إشراك جميع الأئمة الذين شاركوا في إيفاد رمضان خلال آخر 5 سنوات في البرنامج الصيفي للطفل كلٌ في مسجده من الأحد المقبل بواقع 3 أيام في الأسبوع، وعلى المديريات متابعة تنفيذ وإعداد مقترح إثابة وفق الأداء الفعلي بنهاية البرنامج.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وشمل قرار وزير الأوقاف إشراك جميع الأئمة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب في البرنامج الصيفي للطفل، ومن المقرر انطلاق البرنامج في مجموعة أولى من المساجد المشاركة بواقع 282 مسجدًا.

البرنامج الصيفي للأطفال

وأكد الدكتور محمد مختار جمعه، أن أئمة جميع هذه المساجد من الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وسوف يتم صرف مكافأة لكل منهم وفق الجهد الذي يبذله وتقرير المديرية في نهاية البرنامج، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 / 5 / 2022م بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع «الأحد – الثلاثاء – الخميس»، عقب صلاة الظهر مباشرة.

يشار إلى أن البرنامج الصيفي للطفل سيكون في مجالي حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمشاركة جميع المحفظين المعينين والواعظات المعينات بالوزارة والراغبات من الواعظات المتطوعات في المشاركة فضلا عن الأئمة الذين سيتم تكليفهم بذلك.

وتتيح الوزارة المادة العلمية للبرنامج الصيفي عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتتضمن «تفسير جزء عم من كتاب المنتخب، والدروس الأخلاقية من كتاب موسوعة الدروس الأخلاقية، والسيرة النبوية من كتاب فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، وكتب سلسلة رؤية للنشء، وعدد من إصدارات مجلة الفرنسي».