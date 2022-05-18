إعلاميون من 21 دولة يزورون مبنى الأوقاف بالعاصمة الإدارية: «أيقونة العصر»

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، زيارة لمبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة للإذاعيين المشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، حيث قاموا خلالها بجولة داخل المبنى الجديد وأروقة وزارة الأوقاف صحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لهيكل المبنى الجديد لوزارة الأوقاف.

وخلال الزيارة، أبدى المشاركون في الدورة انبهارهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن مصر غنية بأبنائها، وعريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها، وما شاهدوه في العاصمة الإدارية طفرة معمارية عملاقة، ودولة تكنولوجية حديثة، وهذه العاصمة تشكل تاريخًا جديدًا لمصر وتعد أيقونة القرن الحادي والعشرين معماريًّا.

57 دولة باتحاد الإذاعات الإسلامية

ويضم اتحاد الإذاعات الإسلامية في عضويته 57 دولة إسلامية؛ لتشكل أكبر اتحاد إعلامي في العالم الإسلامي.

وتعقد الدورة بمشاركة نخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية، وكبار المسؤولين والمذيعين بها بإجمالي 25 مشاركًا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام.

تنظيم دورات تدريبية لمديري إذاعات القرآن الكريم

ونظم الاتحاد، العديد من الدورات التدريبية لمديري إذاعات القرآن الكريم خلال السنوات الماضية، وأيضًا دورات تدريبية في مجالات أخرى تعني بفنون التليفزيون وعلوم الإعلام، حيث تم عقد اتفاقيات مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر على تنظيم دورات تدريبية لمقدمي البرامج سواء مسموعة أو مرئية في وسائل الإعلام العربية والإسلامية داخل مصر وذلك لصقل إمكاناتهم وتعزيز قدراتهم المهنية بأحدث وسائل التدريب والأساليب العلمية.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف، ضمن فعاليات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بحضور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.