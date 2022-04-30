قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022.. السكر بـ10.5

تنشر «الوطن» قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022، حسبما كشف عدد من بقالي التموين، لـ«الوطن»، وهي القائمة التي لم تشمل سلعة المكرونة بوزن نصف كيلوجرام، وسلعة الزيت الخليط اللتر، مع الاكتفاء بطرح زيت خليط 800 ملي جرام.

كشف بـ قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022، كلاً من عبوات الأرز سعر الكيلوجرام 10 جنيهات، وعبوة المكرونة سعة الـ800 جرام بـ10 جنيهات ونصف الجنيه، والسكر المعبأ الكيلوجرام 10 جنيهات ونصف الجنيه.

وتشتمل قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022، تواجد الـ 400 ملي جرام من المكرونة بسعر 5 جنيهات و25 قرشاً، والنصف كيلو من العدس المجروش بسعر 11 جنيها، والسمن الصناعي سعة 800 جرام بـ24 جنيها، ونصف كيلو فول معبأ بسعر 7 جنيهات.

وتحتوي القائمة أيضاً على عبوات سعة 40 جرام للشاي الناعم بسعر 3 جنيهات للعبوة، وعبوات صلصة بسعر 4 جنيهات و75 قرشاً لسعة الـ 300 جرام.

أسعار المنظفات في قائمة أسعار التموين لشهر مايو 2022

وعن المنظفات في قائمة أسعار التموين لشهر مايو 2022؛ فتضم مسحوق غسيل أوتوماتيك بسعر 17 جنيها ونصف للكيلوجرام، ومسحوق يدوي عادي بسعر 17 جنيها ونصف لسعة 800 جرام، وصابون غسيل بسعر 2 جنيه وربع لسعة الـ125 جرام، وصابون حمام بسعر 5 جنيهات ونصف بحجم 125 جرام، كما يتواجد في القائمة الجديدة كيس صابون سائل لغسيل الأواني بسعة 80 جرام بسعر 2 جنيه.

وعن الأجبان في القائمة، فيتوفر جبنة تتراباك بحجم نصف كيلو جرام بسعر 13 جنيها، وجبنة تتراباك بحجم ربع كيلوجرام بسعر 7 جنيهات، كما يتوفر لبن جاف بسعر 17 جنيها بسعة 125 جراما.

وتشتمل القائمة على عبوات خل سعة 900 ملي جرام بسعر 4 جنيهات وربع، وكيس ملح الطعام بسعر جنيه لحجم 300 جرام، وحلاوة طحينية سادة بسعر 2 جنيه لحجم الـ40 جرام.

أسعار البسكويت في قائمة أسعار التموين لشهر مايو 2022

وعن أسعار البسكويت في القائمة؛ تضمنت جنيه لبسكويت يويوز سادة، و2 جنيه لبسكويت يويوز ويفر، و3 جنيهات لبسكويت تومورو، و3 جنيهات لبسكويت بوو.