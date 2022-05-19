علي الألفي يكشف تفاصيل برنامجه «الكومبو»: حلقتان أسبوعيا على يوتيوب

يخوض الفنان الشاب علي الألفي تجربة جديدة في تقديم البرامج، من برنامج بعنوان «الكومبو»، والذي يذاع عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، ويقوم من خلاله بمناقشة موضوعات تتعلق بالموسيقى وربطها بمواقف حياتية عاطفة وإنسانية، ويعرض بمعدل حلقتين أسبوعيا، على أن تذاع أول حلقات البرنامج غدا الجمعة.

علي الألفي يخوض تجربة تقديم البرامج بـ«الكومبو»

وعن فكرة البرنامج، قال الفنان علي الألفي في بيان صحفي: «البرنامج يعتبر وجبة موسيقية حياتية متكاملة، وقد اخترت له اسم (كومبو) لأن الكلمة تحمل معنيين، وكلاهما يليق بمحتوى البرنامج، لأن تلك الكلمة في الموسيقى تعتبر مصطلع يطلق على تركيبة معينة من الآلات، كما أن الكلمة ذاتها تطلقها المطاعم الشهيرة على الوجبات المتكاملة».

وكشف الألفي، أنه يشارك في إعداد حلقات البرنامج بالتعاون مع عمر مصطفى.

من هو الفنان علي الألفي؟

وقدم الفنان علي الألفي على مدار مسيرته الفنية عددا من الأعمال الغنائية الناجحة، كان آخرها أغنية «يا ست الكل» التي أطلقها تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، وتعاون خلالها مع الشاعرة الغنائية سارة فرج والملحن كريم نيازي.

ودخل علي الألفي الساحة الفنية من خلال تقديم عدد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي الثقافية، وذلك قبل مشاركته في برنامج المواهب «ذا فويس»، وقدم عدد من الأغاني الشهيرة منها «البنت اللي سهرانة» التي قدمها مع الفنانة حنان ماضي، «إحساس بالونس»، «تعيش وتسيب»، « ماتتعودش»، «ما تنفعلكش» وألبوم غنائي بعنوان «ماتحبش»، بالإضافة إلى عدد من تترات المسلسلات منها «آدم وجميلة».