تشترط مؤهلا عاليا.. التضامن تعلن عن وظيفة للمتابعة بالشئون الاجتماعية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن العديد من الوظائف بقطاع الشئون الاجتماعية، ومنها وظيفة «مسئول متابعة وتقارير»، لافتة إلى أن الوزارة هدفها تحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، وتوفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان.

تفاصيل المشروع

وأوضحت التضامن أنه في إطار خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف - مصر»، لخلق بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحماية الأطفال من العنف، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع اليونيسف لتعزيز نظام حماية الأطفال من العنف ودعم الخدمات المتخصصة والدعم النفسي وتنمية قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات.

شروط التعيين بوظيفة«مسئول متابعة وتقارير»

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لوظيفة «مسئول متابعة وتقارير» تتمثل فيما يلي:

- مؤهل عال مناسب .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التقييم والمتابعة وإعداد التقارير الإحصائية والوصفية.

- ألا يقل عن 30 سنة ولا يزيد على 50 سنة مهارة في التعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت .

- القدرة علي العمل ضمن فريق العمل ودعم الأشخاص والمجموعات المشاركة في العمل.

- خبرة سابقة في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بـ«حقوق الطفل» والتفاوض.

- إدارة وحل المشاكل والنزاعات والقدرة على العمل تحت ضغط والتمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية .

- القدرة على متابعة تجميع البيانات الخاصة بالتقارير التي تصدر من فرق العمل والقدرة على كتابة التقارير الفنية .

- إصدار الاحصائيات الدورية وفقاً لمتطلبات المشروع.

المهام والمسئوليات

- تحقيق أهداف وحدة إدارة الحالة المركزية تحت اشراف منسق الوحدة .

- تلقي التقارير الدورية من وحدات إدارة الحالة على مستوى الجمهورية.

- التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وزارة التضامن وخارج وزارة التضامن فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال المستحقين وأسرهم والقيام بزيارات ميدانية لوحدات إدارة الحالة بالمديريات.

- متابعة التقارير والإحصائيات بها.

إصدار التكاليف وتوجيه التعليمات لمديري الحالات بالمديريات المختلفة وفريق العمل فيما يخص البيانات والتقارير المطلوبة لإعداد التقرير المجمع المشاركة في إعداد التقارير الفنية الخاصة بالأنشطة المنفذة.

- مراجعة التقارير الصادرة من وحدة إدارة الحالة بالمديريات المختلقة.

- إعداد التقارير الدورية الإحصائية والفنية عن المشروع وعن العمل بالمديريات المختلفة والمشاركة في الاعداد والتجهيز وحضور اللقاءات وورش العمل الخاصة بالمشروع وأي أعمال أخري يكلف بها من الرؤساء المباشرون.

إجراءات التقدم

يتم إرسال السيرة الذاتية فى موعد أقصاه 30 مايو 2022 على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg