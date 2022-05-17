عاجل.. «التضامن» توافق على إنشاء مؤسسة قادرون باختلاف لذوي الهمم

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على قيد مؤسسة مجتمع مدني جديدة تحمل اسم «مؤسسة قادرون باختلاف لذوي الهمم»، بناءً على مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بشأن تقدم المؤسسة بأوراق قيدها.

وأصدر مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة أحمد عبدالرحمن، قرارًا حمل رقم 11491 لسنة 2022، بقيد مؤسسة قادرون باختلاف لذوي الهمم، وهو القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، في ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر صباح اليوم.

وزارة التضامن: نطاق عمل مؤسسة قادرون باختلاف مختلف المحافظات

ويتضمن قرار قيد مؤسسة قادرون باختلاف لذوي الهمم، أن تتبع إدارة شرق مدينة نصر الاجتماعية، ويكون عنوانها 8 شارع محسن رشدي الدور الأرضي شقة 1، وأن يكون نطاق عملها الجغرافي كامل أنحاء الجمهورية، دون اقتصار نشاطها على نطاق جغرافي محدد.

ووافقت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في «مديرية القاهرة»، على 11 مجالًا لعمل مؤسسة قادرون باختلاف لـ ذوي الهمم، تضم: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وخدمات ثقافية، ورعاية الطفولة والأمومة، ورعاية الشيخوخة، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الاجتماعية، ورعاية الأسرة، والأنشطة الصحية، والدفاع الاجتماعي، وتنظيم الأسرة، والصداقة بين الشعوب.

ومن المقرر إدارة مؤسسة قادرون باختلاف لذوي الهمم، بواسطة مجلس أمناء مكون من 5 أمناء، بحسب قرار «التضامن»، على أن تبدأ السنة المالية لعمل المؤسسة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.

ويشتمل القرار على أن يكون مبلغ تأسيس المؤسسة مبلغ 20 ألف جنيه، وحال حل المؤسسة تؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة للوزارة.

مديرية القاهرة تلزم المؤسسة بالحصول على موافقة الجهات المختصة قبل ممارسة أي نشاط

وألزم مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة القاهرة، الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي بالسجل الخاص، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، مع عدم تنفيذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.