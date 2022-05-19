وحدة التضامن الاجتماعي تفتتح معرضها الأول للحرف اليدوية بجامعة حلوان

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان معرضها الأول «الحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب»، وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وبحضور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

ويحتوي المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة، والتي من بينها «مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة»، وغيرها من المنتجات المتنوعة، على أن يستمر المعرض لمدة 5 أيام.

أسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 35% إلي40%

وضم المعرض على سلع بأسعار أقل من السوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 35% إلي40%، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.

وجاء هذا المعرض في إطار مساهمة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.