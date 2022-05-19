التحقيق مع مستريح جديد بالشرقية استولى على 30 مليون جنيه من الأهالي

تباشر الجهات المختصة بالزقازيق، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على عدة ملايين من الأهالي في الشرقية، بزعم استثمارها ومنحهم فوائد مالية تصل إلى 33%.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية أمس من إلقاء القبض على شخص يدعى «م.ج» متهم بالنصب على عدد من الأهالي والاستيلاء على أموالهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتولي التحقيقات.

بلاغات بالاستيلاء على أموال المواطنين

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، منذ عدة أشهر، بلاغات من الأهالي اتهموا خلالها المتهم بالاستيلاء على أموالهم التي تجاوزت 30 مليون جنيه، بزعم استثمارها في عدة أنشطة تجارية منها الدفع الإلكتروني، مقابل منحهم فائدة تبلغ نحو 33% واستمر في منحهم الفوائد، ثم توقف بعد ذلك، وعندما حاولوا التواصل معه ومطالبته بأموالهم بدأ يتهرب منهم ثم لاذ بالفرار.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق أمني للبحث عنه، وأسفرت الجهود عن تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتولي التحقيقات.

القبض على متهمين بالنصب على الأهالي

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على شخص مقيم بمركز ههيا، متهم بالاستيلاء على أموال عدد من الأهالي، بلغت نحو 7 ملايين جنيه، كما ألقت القبض على سيدة متهمة بالاستيلاء على عدة ملايين من أبناء المحافظة، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص وصدر قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.