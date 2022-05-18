«الوطن» تنفرد بنشر إيصالات أمانة بمبالغ مدفوعة لـ«مستريحة الشرقية»

ما يقرب من 30 مليون جنيه جمعتها «مستريحة الشرقية»، التي تدعى «مرفت. ب» والشهيرة بـ«بوسي»، من أهالي الزقازيق بالحيّل الخادعة، منها الجمعيات الوهمية التي تنظمها، وكذلك خداع ضحايا بأنها تشتري أجهزة كهربائية وتبيعها للعرائس بالقسط مقابل نسبة من الربح لأصحاب الأموال، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

وبعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على «مستريحة الشرقية»، مساء أمس الثلاثاء، والتحقيق معها اليوم في قسم ثان الزقازيق، تنفرد «الوطن» بنشر عدد من إيصالات الأمانة التي وقعتها المتهمة لضحايا، وموضح بها المبالغ المالية التي استولت عليها.

مبالغ مدفوعة لـ«مستريحة الشرقية»

ويظهر في بعض إيصالات الأمانة التي حررتها «مستريحة الشرقية»، مبالغ مدفوعة لها من ضحاياها بقيمة في كل وصل على حدى «380 ألف جنيه، 100 ألف جنيه، 120 ألف جنيه، 40 ألف جنيه، 20 ألف جنيه».

معلومات عن «مستريحة الشرقية»

- الاسم الحقيقي لـ«مستريحة الشرقية» هو «مرفت. ب» وشهرتها «بوسي».

- عمرها 49 عاما، وتعمل معلمة في إحدى المدارس اللغات في الزقازيق.

- من أسرة مرموقة في الزقازيق ولديهم عقارات وفيلا ملك لوالدها وبرج سكني في الشرقية.

- جمعت «مستريحة الشرقية» أو «بوسي» من أهالي الزقازيق ما يقرب من 30 مليون جنيه.

- والدها متوفى وكان من تجار القطن الكبار في الشرقية، وترك لها ولأشقائها عقارات ومبالغ مالية كبيرة.

- لها 3 أشقاء ذكورا، أحدهم يعمل في الخارج والآخرين تجار.

- متزوجة ولديها أبناء.

- تخدع «بوسي» أهالي الشرقية بالجمعيات الوهمية وجمع الأموال بحجة شراء أجهز كهربائية وبيعها بالقسط مقابل نسبة من الربح.

- حرر عدد من أهالي الزقازيق، محاضر ضد «مستريحة الشرقية» مرفق بها إيصالات أمانة بالمبالغ المدفوعة لها.

- بدأت «بوسي» جمع الأموال من أهالي الشرقية منذ 3 سنوات تقريبا.