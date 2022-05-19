محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل ترعة الصبابة في ههيا بتكلفة 18 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 3 كم بترعة الصبابة

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 3 كم بترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا من إجمالي طول 4 كم، وذلك لخدمة زمام 4000 فدان، وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 70%، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسُمك 30 سم، وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسُمك 15 سم، والتبطين يشمل القاع والميول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.