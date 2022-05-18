التحقيق مع «بوسي» مستريحة الشرقية في الاستيلاء على 30 مليون جنيه من المواطنين

تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، التحقيق مع مدرسة بالتربية والتعليم، متهمة بالاستيلاء على عدة ملايين من الأهالي بزعم استثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس وإعطائهم نسبة من الأرباح تزيد عن فوائد البنوك.

اتهام سيدة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالشرقية

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، عدة بلاغات من الأهالي اتهموا خلالها «ميرفت. ي»، 49 عاما، وشهرتها «بوسي»، تعمل مُدرسة، بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت عدة ملايين بزعم استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرائس وبيعها وإعطائهم نسبة من الأرباح، مشيرين إلى أنها توقفت عن منحهم أي أرباح منذ نحو 6 أشهر ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدها.

المتهمة استغلت شهرة عائلتها في النصب على الضحايا

وأفاد الضحايا وأغلبهم من السيدات، أن المتهمة استغلت انتمائها لإحدى العائلات المشهورة بمدينة الزقازيق، كما استغلت علاقتها بهن من خلال العمل، وبدأت في استدراجهن لأخذ أموالهن على فترات متباعدة، حيث بدأن بإعطائها مبالغ بسيطة تصل إلى 20 و50 ألف في البداية، ثم جمعت من بعضهن مبالغ تجاوزت المليون جنيه، حتى وصل إجمالي المبالغ لـ30 مليون جنيه.

وقالت إحدى الضحايا إنها أعطتها مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بينما أضافت أخرى أنها أعطتها مبلغ مليون و300 ألف جنيه، فيما أشارت سيدة إلى أنها وعائتلها أعطوها نحو مليون و500 ألف جنيه.

وتم تحرير عدة محاضر ضد المتهمة، وألقت الشرطة القبض عليها وجاري إحالتها إلى نيابة ثان الزقازيق لمباشرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليها.