731 لجنة تستقبل الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

شهدت محافظة السويس، اليوم الخميس 19 مايو 2022، انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتيرالعام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين بحي الأربعين.

التأكيد على الانضباط والالتزام داخل اللجان

وأكد محافظ السويس على القيادات التعليمية، خلال تفقده اللجان الامتحانية، بالالتزام والانضباط داخل اللجان، وكلف رؤساء الأحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سيرعملية الامتحانات، سواء سهولة الوصول إلى الامتحانات وتذليل أي معوقات، أو تنفيذ أي مطالب في سبيل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، مشيرا إلى أهمية تواجد الزائرة الصحية داخل كل المدارس واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

731 لجنة لاستقبال 14825 طالبا

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس بلغ 14825 طالبا وطالبة، منهم 14690 نظامي و135 منازل و159 دمج مقسمين على 87 لجنة امتحانية عامة و731 لجنة فرعية منهم 32 لجنة عامة في إدارة جنوب السويس التعليمية و36 لجنة بشمال السويس و15 لجنة بإدارة الجناين.

ورافق المحافظ كل من الدكتور محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورإسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، واللواء هشام عبد السميع الشيمي، رئيس حي الأربعين، والمهندس علي الحراني، مديرعام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس، والقيادات التعليمية والتنفيذية.