التعليم: 99.98% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحان اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من 584 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم، امتحان مادة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الخميس 26 مايو 2022.

2404 طالب غياب بامتحان الجبر وحساب المثلثات

وبلغت نسبة أداء امتحان «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات» في الفترة الصباحية 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 584 ألفا و222 طالبا وطالبة، من إجمالي مستهدف 586 ألفا و626 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2404 طلاب.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

السبت امتحان الفيزياء والفلسفة

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ حسب الجدول المعلن سابقًا.