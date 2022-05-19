ختم اللجنة يكشف مصدر تسريب أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة

عقب انطلاق امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الورقة الامتحانية المدون عليها ختم إدارة العمرانية التعليمية واسم مدرسة الشهيد العقيد هشام الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة.

ونوه مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن تداول الورقة الامتحانية وعليها ختم باسم الإدارة والمدرسة يدل على أن نشرها جاء بعد دخول الطلاب للّجنة الامتحانية وليس قبل بدء اللجنة، مؤكداً أن المديرية نبهت على جميع مدارس الإعدادية بمنع دخول أي طالب للامتحانات بالهاتف المحمول.

غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أوراق الامتحانات يتم ختمها يومياً بختم الإدارة والمدرسة، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، والتأكد من سير الامتحانات دون أي معوقات.

وأكد المصدر، أنه حال وجود أي جهاز إلكتروني أو هاتف محمول مع أي طالب في اللجنة الامتحانية يتم تحرير محضر غش، وفي حالة مخالفة رئيس اللجنة للتعليمات يتم إحالته للتحقيق، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأداء الامتحانات.

امتحان الدراسات الاجتماعية يُعقد ورقياً

وفي سياق متصل، يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، امتحان الدراسات الاجتماعية، ورقياً في المدارس بعد أن وضعته المديرية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تصحيح الامتحانات يومياً ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب على أن يتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.