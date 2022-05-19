التعاون الدولي تناقش تفعيل أدوات التمويل المبكر للتحول للاقتصاد الأخضر مع BEBA 

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

جاء ذلك خلال جلسة عقدت عقب افتتاح وزيرة التعاون الدولي أعمال البعثة، تحت عنوان «التمويل المبتكر أداة التحول للاقتصاد الأخضر»، بمشاركة كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة Lekla، شيرين شهدي، مديرة مجموعة سي دي سي البريطانية في مصر، وهاري بوند، مسئول استراتيجيات المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مافالدا داورتي، مسؤولة بمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، فيفيك باثاك، مدير الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، وأدار الجلسة السيد جوناثان كارليس، المدير التنفيذي للاتصالات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة

يذكر أنّ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، افتتحت أمس أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية، حيث التقت أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسؤولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان «تنفيذ التعهدات المناخية»، والتي أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.