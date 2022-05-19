«التموين»: 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد خلال 3 سنوات

قال خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، إن حوالي 500 ألف بطاقة تموينية استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتا إلى أن المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

فتح الباب لإضافة المواليد في التموين

وأشار خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، إلى فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي 2022 /2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للحساب الختامي بالسنة المالية 2020 /2021.

ارتفاع أسعار البترول العالمية

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022 /2023 تضمن نفس أرقام العام الماضي بالعديد من البنود، وتساءل هل سنحتاج دعما أقل أم أكثر؟.

كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.