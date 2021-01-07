مصادر بـ«التموين»: إضافة «المواليد العاديين» تقف على «موازنة 2021»

تنتظر وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقفها من الموازنة المالية الجديدة، وسوف تقرر إذا كانت هذه الموازنة سوف تسمح في 1 يوليو 2021، للفئات غير المستثناة بإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، بحسب مصادر مطلعة بالوزارة.

وقالت المصادر، إن الفئات المستثناة المفتوح باب تسجيل المواليد لهم، هم الأرامل والمطلقات وعمال اليومية، والمستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن إضافة مواليد جدد للمواطنين العاديين، في حالة إقرار الموازنة المالية، على أن يتم اسيتفاء كافة الشروط للمواطن، في تاريخ 1 يوليو 2021، وبناء عليه يستطيع المواطن إضافة المواليد الجدد بالشروط والالتزامات التي وضعتها الوزارة وطبقا للقانون، ويرصد التقرير التالي كيفية إضافة مواليد جدد على البطاقة التموينية..

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة، واختيار خانة إضافة مواليد جدد.

- بعد ذلك تظهر بيانات مقدم الطلب، وعدد الأفراد الموجودين في البطاقة التموينة الحالية، ثم المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص موافق على الشروط والأحكام.

- يتم اختيار الأشخاص المراد ضمهم، بحيث يجب أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بالإضافة لتسجيل الرقم القومي.

- إمكانية معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

- إمكانية معرفة تفاصيل عن ضم الأفراد المسجلين على بطاقات تموينية أخرى إلى بطاقة تموين الفرد.

وذكرت وزارة التموين الشروط التي لابد أن تتوافر في مقدم طلب إضافة المواليد الجدد وهي:

- أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية نفسها

- ألا يكون صاحب بطاقة التموين ينطبق عليه الشروط الخاصة بالاستبعاد عن التموين

- لا يمكن فصل رب الأسرة ووضعه على بطاقة تموين أخرى

- يمكن إضافة أفراد الأسرة الموجودين في بطاقة تموين أخرى وليسوا موجودين على بطاقة تموين المواطن مقدم الخدمة