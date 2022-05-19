التقويم الدراسي 1444 في السعودية.. «3 فصول و56 يوما إجازة»

يتصدر الإعلان عن التقويم الدراسي 1444 في السعودية اهتماما واسعا عبر محركات البحث، بعد أن تم اعتماده رسميا من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في وقت شارف فيه العام الدراسي الحالي على الانتهاء، لأهميته بين الآباء والأمهات داخل المملكة.

ويتضمن التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية بصفة عامة موعد بداية الدراسة ونهايتها، وأيضا موعد بداية ونهاية الفصول الدراسية، كما يتضمن بطبيعة الحال مواعيد الإجازات الرسمية سواء تلك الطويلة أو التي تصادف الأعياد والمناسبات الرسمية في المملكة.

تعرف على التقويم الدراسي 1444 في السعودية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مؤخرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منشورا بشأن التقويم الدراسي 1444 في السعودية، وتضمن جدولا به موعد عودة الدراسة الذي سيكون في السادس والعشرين من أغسطس المقبل، الموافق غرة صفر لعام 1444 هجرية، وذلك للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي وكذلك التعليم التقني.

وجاء جدول العام الدراسي الجديد في السعودية مقسما إلى 3 فصول دراسية، ما مجموعه 39 أسبوعا، أي أن الفصل الدراسي الواحد يتكون من 13 أسبوعا، وبين الفصول نحو 56 يوما إجازة متنوعة.

مواعيد الفصول الدراسية في السعودية بتقويم 1444

ووفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية بشأن التقويم الدراسي 1444، فإن الفصل الدراسي الأول سيبدأ في الأول من صفر وينتهي في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الثاني، ليحصل الطلاب على أجازة الفصل الدراسي الأول والتي تستمر حتى يوم التاسع من شهري جمادي الأول.

أما الفصل الدراسي الثاني فسيبدأ في يوم العاشر من جمادي الأول وينتهي في اليوم العاشر من شهر شعبان، وبعدها يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم العشرين من شعبان أي أنه سيكون هناك 10 أيام إجازة، وينتهي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.