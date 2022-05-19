الجوازات السعودية توضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، حقيقة إلغاء رسوم المرافقين، موضحة أنها عبارة عن المبالغ التي يجرى دفعها من قبل غير السعوديين المقيمين في المملكة، ويعتبر المرافق أحد أفراد الأسرة «زوجة - أخ - أحد الوالدين - أحد الأصدقاء».

قرار الجوازات السعودية

وبشأن الأنباء المتدوالة عن قرار الجوازات السعودية، فإن رسوم المرافقين هي المدفوعة لشخص مرافق لمقيم في المملكة، وتعتمد تكلفة الرسوم المصاحبة على الفئة العمرية التي ينتمي إليها الشخص ،وفي بعض الحالات ممكن أن تصل لـ500 ريال سعودي.

شائعات عن إلغاء رسوم المرافقين

وانتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، شائعات عن قرار من الجوازات السعودية بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة، ولم يصدر من الجوازات السعودية قرارات تفيد بإلغائها في المملكة.

وخضعت رسوم المرافقين المقيمين في السعودية للعديد من التعديلات على مر السنين، ففي عام 2017 حددت إدارتا الهجرة والجوازات في المملكة، مبلغ الرسوم المالية للمرافقين أو المعالين الذين يحضرهم المقيمون إلى المملكة العربية السعودية بـ100 ريال سعودي.

رسوم المرافقين خضعت لتعديلات كثيرة

ورفعت هيئة الجوازات السعودية سعر الغرفة إلى 200 ريال سعودي خلال عام 2018، ثم بداية عام 2019، وتبلغ رسوم المرافقة للمقيمين في المملكة 300 ريال سعودي، وجرى رفعها إلى 500 خلال 2022، وجرى الموافقة عليها قبل عامين.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 556 شخصا ووفاة اثنين خلال 24 ساعة.