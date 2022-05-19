مصرع طفل غرقا في بحيرة الاتصال ببورسعيد

لقي طفل مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في قناة الاتصال الواصلة بين بحيرة المنزلة ومجري قناة السويس ببورسعيد، وجرى انتشال جثته وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الطفل «كريم هاني السيد»، 13 سنة، جثة هامدة بادعاء غرق بمنطقة قناة الاتصال الواصلة بين بحيرة المنزلة ومجرى قناة السويس بحي الضواحي.

الطفل سقط في مياه البحيرة ولا يجيد العوم

وعلى الفور، أمر مدير أمن بورسعيد، رجال البحث الجنائي بالمديرية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات حادث غرق الطفل، وتم وضع الجثة في مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ويجري رجال البحث الجنائي بقسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية، مأمور القسم، وبرئاسة الرائد مصطفى درويش، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، التحريات والتي أوضحت أن الطفل سقط في بحيرة الاتصال المطلة على منطقة القابوطي، وهو لا يجيد العوم، ويجري استكمال التحقيقات لمعرفة إذا كان في حادث غرق الطفل شبهة جنائية من عدمه.

انتشار رجال الإنقاذ البحري على الشاطئ

على الجانب الآخر، كانت محافظة بورسعيد قد شهدت انتشارا مكثفا لرجال الإنقاذ البحري على شاطئ بورسعيد، لتوعية المواطنين بعدم النزول في مسافات بعيدة بمياه البحر المتوسط.

وأعلن طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أنه تم نشر 45 منقذا بطول شاطئ بورسعيد يمنعون نزول المصطافين في الأوقات التي يرتفع بها موج البحر، بالإضافة إلى حملات توعية لمنع نزول المصطافين إلى مسافات طويلة في البحر.