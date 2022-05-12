انتشال جثة طفل غرق في مياه النيل منذ 5 أيام ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، وبالتعاون مع الأهالي، جثة طفل غرق في مياه النيل بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، قبل 5 أيام، وذلك أثناء استحمامه في مياه النيل، هربا من حرارة الجو، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل غرق طفل في مياه النيل بمركز الفشن جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بإبلاغ الأهالي بغرق طالب بالمرحلة الإعدادية أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أمام قرية الفنت الشرقية، ووجّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق، والبحث عن جثمان الطالب وانتشاله، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، والوقوف على أسباب الواقعة.

انتشال جثة طفل غرق في مياه النيل جنوب بني سويف منذ 5 أيام

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالب يُدعى محمد رجب شعبان، ويبلغ من العمر 14 عامًا، وأنه أقدم على خلع ملابسه والاستحمام في مياه نهر النيل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولعدم قدرته على السباحة جرفه التيار وابتلعته المياه واختفى عن أنظار المحيطين به فلقي مصرعه، وفشلت محاولات إنقاذه، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي في انتشال جثته بعد 5 أيام من غرقه.

استمرار البحث عن جثة طالب آخر

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت منذ 18 يوماً غرق طالب في الصف الثالث الإعدادي أثناء استحمامه في مياه نهر النيل، أمام معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ولم يُعثر على جثمانه حتي الآن، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي في البحث عن الجثة داخل مياه النيل.