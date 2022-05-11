العثور على جثة طفل في بحر العريش بعد بحث 10 أيام.. غرق أول يوم العيد

أكّد أقارب الشباب الغريق في بحر العريش، منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، أنه تم العثور على الجثة في منطقة قويدر بساحل البحر، أي على بعد أقل من كيلومتر من مكان الغرق.

وقال سالم فرحان الدويغري، أحد أقارب الطفل، لـ«الوطن»، إنَّه تم العثور على جثته اليوم بين أحد الصخور بمنطقة قويدر، على بعد 700 متر من المكان الذي غرق فيه.

إنهاء إجراءات دفن الطفل الغريق ببحر العريش

وأضاف، أنه بالفعل تم استلام جثة الطفل ونقلها إلى مستشفى العريش العام، لكتابة التقارير اللازمة، وعمل الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات والبحث الجنائي والطبي لإمكانية استخراج تصريح الدفن.

وأكّد مصدر طبي بمستشفى العريش العام لـ«الوطن»، أنَّ جثة الطفل وصلت منذ لحظات بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى، وجار تقديم الأوراق الدالة بعد تعرف والد الطفل عليه.

وكان الطفل عبد لله سالم فرحان، 14 عامًا، قد غرق في منطقة حبيبة بساحل بحر العريش يوم الأثنين قبل الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد فشلت جميع محاولات الغواصة والصيادين والمتطوعين من العريش في إيجاده حتى صباح اليوم، إذ عثر عليه بالقرب من فندق قويدر بساحل المنطقة ذاتها.

الطفل غرق في أول أيام عيد الفطر

وتعود أحداث القصة إلى غرق أحد الأطفال أثناء السباحة يوم عيد الفطر الساعة التاسعة صباحا، وأكد أصدقائه أنه كان يصرخ ويطلب الاستغاثة قبل اختفاءه تماما تحت الأمواج المتلاطمة، وفشلت جميع محاولات السباحين في أيجاده منذ ذلك الحين حتى صباح اليوم، وقد أرسل والده الذي يعمل محاميًا، عدة استغاثات إلى الجهات المسؤولة بضرورة العمل على إيجاده على أمل أن يكون على قيد الحياة، برغم طول مدة بقاءه في المياه.