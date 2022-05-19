التنسيقية تشارك في لقاء الأحزاب و«الشيوعي الصيني» حول «الحزام والطريق»

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اللقاء الثاني للتشاور بين الأحزاب السياسية المصرية والحزب الشيوعي الصيني حول «مبادرة الحزام والطريق».

مبادرة الحزام والطريق

وشارك من جانب التنسيقية، بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وحنان وجدي، مسئولة المنتدى الاقتصادي في التنسيقية، على مدار يومي 18 و19 من شهر مايو الجاري من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

وأكد ممثلو التنسيقية، أهمية المبادرة لكلا الدولتين والشعبين، خاصة أن مبادرة الحزام والطريق تتفق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تهيئة مناخ الاستثمار

وشدد ممثلو التنسيقية، على أن ما تقوم الحكومة المصرية في هذا التوقيت من تهيئة لمناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي كان أحد أهم ما تم توضيحه في كلمتها.

كما تم التأكيد، على دعم رؤية الدولة المصرية في آلية عملها في الملف الدولي والمبنية على التوازن والمصالح المشتركة للجانبين.