نائب «التنسيقية»: نحتاج لمزيد من الشمول المالي وضم فئات جديدة للاقتصاد الرسمي

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جزء من ثقافة بعض المواطنين تدفعهم للإحجام عن وضع أموالهم في البنوك وحب الثراء السريع بعيدا عن أعين الضرائب والنظام المصرفي، موضحا أن الخطاب الديني أيضا يتحمل جزء من شيوع هذه الثقافة.

جهود الشمول المالي

وأضاف فريد خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مشكلة في الشمول المالي ومخاطبة البنوك لكل الفئات الجماهيرية، مبينا أن عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات في البنوك قليل جدا، رغم الجهود التي لا يمكن أن ننكرها في هذا الإطار.

ولفت إلى أن هناك عقبة كبيرة في ثقافة المواطنين غير الراغبين في وضع أموالهم بالبنوك.

فريد: البعض يتخوف من إيداع أمواله بالبنوك

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بعض الأشخاص يخافون وضع الأموال في البنك خشية تحصيل ضرائب منه أو تداول بياناته، مؤكدا أن القطاع المصرفي غير قادر على الوصول لقطاعات أوسع وتقديم منتجات جاذبة لهم أو التوعية بتحقيق منفعة للطرفين.

وأكمل «فريد» حديثه قائلا: «محتاجين نتحرك على أكثر من اتجاه ومستوى، على مستوى الشمول المالي وإقناع المواطنين وفئات جديدة بأن الدخول في الاقتصاد الرسمي هيساعد على النمو وإمكانية الحصول على قرض وبالتالي القدرة على زيادة الاستثمار».