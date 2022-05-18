نائب «التنسيقية» يؤكد على أهمية التواصل بين الحكومة والبرلمان

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن التواصل بين النواب والمحافظين ضرورة لحل مشاكل المواطنين، مضيفا أن الحوار بين المحافظين والنواب يؤكد نجاح التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حل مشكلات المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وعرض النائب نبيل عسكر طلب إحاطة حول إهدار المال العام بسبب إعادة رصف الطرق بعد إزالة الرصف، قائلا: «ما حدث يعد إهدارا للمال العام وذلك يأتي برصف طريق أبو كبير طوخ شارع الحرية، وقيام الشركة المنفذة، بتنفيذ أعمال الرصف بالمخالفة للمواصفات والمعايير الفنية المتبعة في هذا الشأن، وبدون كشط الطبقة القديمة، مما أدى إلى هبوط محلات ومنازل المواطنين، فضلاً عن المخالفة».

وردت ممثلة هيئة الطرق موضحة أن ما حدث تم لأسباب فنية، واعترض النائب نبيل عسكر على كلامها قائلا: «لا أقتنع بهذا الرد وأطالب بتشكيل لجنة لبحث المشكلة».

إهدار المال العام

وقال المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بمحافظة الشرقية، إن الرصف تم بعد التواصل مع المسؤولين عن أعمال المرافق بالمحافظة.

من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «نحتاج الاطلاع على محاضر التنسيق بين الجهات المختلفة للتعرف على ما حدث وما إذا كان هناك إهدارا للمال العام أم لا، وسبق تشكيل لجنة وعلينا الاطلاع على تقريرها للتعرف على ما حدث».