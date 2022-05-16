نواب «التنسيقية» بالشيوخ يطالبون بخطة لرعاية المبتكرين: نحن في عصر التحول الرقمي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إعداد خطة لرعاية المبتكرين، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

والجلسة جرى تخصيصها لطلب مناقشة مقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

مصر في حاجة إلى خطة تنمية شاملة للإبداع التكنولوجي

وأكّد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنَّ مصر في حاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين.

وقال: «نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية ولذلك نحن جميعًا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع استراتيجية متكاملة الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أنَّ هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.

واستطرد «تركي»: «ليس الهدف تنفيذ مشروعات ولكن الهدف نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات».

«تركي»: على وزارة الاتصالات عرض رؤيتها لحماية المبتكرين

فيما شدد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الابتكار ورعاية الشباب باعتبارها من الملفات الهامة، لا سيما أن الدولة المصرية حاليًا في حاجة إلى كل طاقات وأفكار الشباب.

وأكّد أهمية الاستماع لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما قامت به الوزارة من جهود في مجال رعاية الإبداع والابتكار التكنولوجي، وكذلك أهمية الاستماع إلى الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التي تعدها للفترة المقبلة، وذلك للاطمئنان على الشباب، خاصة أن الدولة المصرية تسعى حاليًا بخطوات جادة نحو التحول الرقمي في ظل الجمهورية الجديدة.