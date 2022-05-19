«الغرف التجارية»: 12 محصولا زراعيا مصريا ستخترق السوق الأوروبية قريبا

أعلنت الغرف التجارية في تقرير لها وجود فرص هائلة لتصدير 12 محصولًا زراعيًا جديدًا للأسواق الأوروبية، ومنها الموالح والعنب والطماطم والفراولة والبطاطس والفاصوليا والبسلة والبصل والثوم والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف والأغذية المعدلة وراثيًا.

وأكدت الغرف التجارية في تقريرها الذي حصلت عليه «الوطن»، أن هناك كميات هائلة مزروعة بالموالح خصوصًا في الأراضي المستصلحة حديثًا، على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ولدى أصحاب هذه المزارع خبرات كافية في التعامل مع الأسواق الغربية.

ودعت الغرف التجارية للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى المزارع الصغير، لافتة إلى توافر كميات كبيرة من الليمون البلدي الذي يجد طلبًا أوروبيًا وخليجيًا.

فرصة هائلة في محصول العنب

وأكدت الغرف التجارية أنه لدى مصر فرصة هائلة لتصدير العنب غير موجودة في دول أخرى سوى جنوب إفريقيا، فسعر العنب مرتفع جدًا في بعض دول أوروبا في أوقات معينة من السنة، وتتمتع مصر بميزة كبيرة وهو الإنتاج المبكر.

وأشار التقرير إلى أن الفاصوليا والبسلة من المنتجات التي يفضلها المواطن الأوروبي في طعامه، فأسعار الفاصوليا مرتفعة جدًا، وزراعتها غير مكلفة، وتحتاج إلى عمالة كثيرة في عملية القطف والجمع الذي يجب أن يتم بعناية فائقة، ويجب تدريب العامل على الجمع ووضع المحصول في سلال مخصصة وهذه ميزة كونها تساعد على خفض البطالة.

الفراولة

وأوضحت أن الفراولة من المحاصيل التي تجد طلبًا كبيرًا من أوروبا ويحقق الفدان أرباحًا هائلة في حال تطبيق المواصفات القياسية الأوروبية ، وفيما يتعلق بالنباتات العطرية فإنه لا توجد حدود لإمكانية التصدير منها للاتحاد الأوروبي، ولابد من أن تكون زراعتها عضوية وتخضع المزارع لشروط قاسية للتأكد من توافقها مع الاشتراطات المطلوبة للتصدير، ولابد أن تتوافر الخبرة الكافية لزراعة هذه النباتات المطلوبة، وهناك بعض النباتات الطبية التي تتكالب عليها شركات الأدوية.

زهور القطف

وأردفت الغرف التجارية أنه يجب توجيه الاهتمام بها، ومعرفة شروط التصدير نظرًا لأسعارها المرتفعة، وتحتاج زراعتها التواجد اليومي للمزارع والعناية الكبيرة.

البطاطس

وأوضحت أنه بالرغم من أهميتها والإقبال عليها من الأسواق الخارجية، إضافة إلى الطماطم التي يوجد عليها طلب كبير في كل الأوقات حيث يمكن زراعة الطماطم 4 مرات في العام.

البصل والثوم

وفيما يتعلق بزراعة البصل والثوم فإن زراعتهما تلائم التربة المصرية، ولكن نفس الأنواع المصرية متوافرة بكثرة بالسوق الأوروبي، وتكلفة إنتاج البصل تعادل 3% فقط من تكلفة إنتاج الفراولة على سبيل المثال، وهناك حاجة ملحة لزيادة إنتاج الثوم بالسوق المحلي أسعارة تسجل مستويات مجزية الثوم الصيني يغزو السوق المصري ويتميز بقوة رائحتة ونفاذيته.

الأغذية المعدلة وراثيًا

من المتوقع الفترة القادمة أن تحتل الأغذية المعدلة وراثيًا أهمية كبرى، وهي تساهم في توافر الغذاء بكثرة وعودة الأسعار الرخيصة مرة أخرى وهناك إقبال عليها في بعض الدول الاوروبية مثل إسبانيا، وتتميز بكونها خالية من الأمراض.