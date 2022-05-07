«الزراعة» توصي بمكافحة آفات العنب والفاصوليا والموالح والزيتون.. تحسبا للطقس الحار

أكدت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة اتخاذ عدد من الأجراءات الهامة خلال المرحلة المقبلة والتي يتوقع فيها ارتفاع درجة الحرارة بداية من غد الأحد وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

توصيات الزراعة للزراعات في ظل ارتفاع درجة الحرارة

وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بزراعات الموالح والمانجو والزيتون فيجب الرش بمثبتات التزهير والعقد نظراً لتوقع زيادة فى معدلات تساقط الزهر و انخفاض معدلات التلقيح والأخصاب وتساقط العقد والثمار الصغيرة.

وأوصت اللجنة بضرورة علاج زيادة معدلات التنفيل مرة أخرى بسبب ارتباك الجو فى الخيار والكنتالوب والبطيخ والطماطم والفلفل والكوسة، وبالنسبة للموالح واليوسفي والليمون فمن الضروري الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والأنثراكنوز والحشرات القشرية بمركبات باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين.

الفاصوليا الصيفي تحتاج للرش ضد العنكبوت الأحمر

وتابعت اللجنة أن الفاصوليا الصيفي تحتاج بشكل عاجل للرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم لملئ الحبوب، أما المتأخرة والتي توجد في مرحلة التزهير والعقد فتحتاج إلى الدعم بالكالسيوم والبورون بواقع لتر للفدان يليها الرش بنترات البوتاسيوم بواقع 1.5 كيلو للفدان، مع إجراء الرشات الوقائية للطماطم ضد الندوة البكتيرية والندوات المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز بالمواد الفعالة فليوبيكولايد وبروباموكارب وازوكسي ستروبين وميتالكسيل ومفينوكسام واكسي كلور والنحاس.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة الرش الوقائي أو العلاجي ضد لفحة الساق الصمغية التي انتشرت بكثافة في الكنتالوب والبطيخ والخيار بالمواد الفعالة ازوكسي استروبين مع اكروبات مانكوزيب، مع إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب، وفحص مصائد الحشرات لـ «دودة عناقيد العنب» فى بساتين العنب على البراعم الزهرية لأشجار العنب وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون، مع أهمية مكافحة الزيادة الكبيرة في تعداد التربس على معظم الزراعات خاصة المانجو والموالح ومحاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل وغيرها بالمواد الفعالة «اسيتامبريد – اميداكلوبريد – لمبادا سيهالوثرين ثياميثوسكام – بوبروفيزين»، مع سرعة الانتهاء من زراعة أو شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية «الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن».