«الغرف التجارية» تقترح روشتة لخفض الأسعار في الأسواق بعد التضخم العالمي

اقترح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، روشتة لعلاج ارتفاع لتخفيض أسعار المواد الغذائية للمواطن، بعد التضخم العالمي الذي خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تتضمن ترشيد استهلاك الفرد بحيث لا يشتري أكثر من احتياجاته بل أقل خاصة في هذا التوقيت، واختيار البدائل الأقل في السعر، خاصة أنّ السوق به العديد من الأصناف للسلعة الواحدة، والاختيار الأنسب متروك للمواطن.

منافذ لبيع مواد غذائية بأسعار مخفضة

وأضاف المنوفي، أنّ الدولة توفر منافذ في الأسواق لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بكثير عن أسعار السوق الحر، فضلا عن انتظام عمل معارض سلعية مخفضة، مثل مبادرة كلنا واحد، ومنافذ القوات المسلحة التي تعرض السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.

مقاطعة السلع مرتفعة الثمن

وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقاطعة السلع التي ارتفع ثمنها بشكل كبير، لإجبار الشركات على خفض الأسعار، خاصة في ظل هذا الركود الكبير، مشيرا إلى أنّ شركات الزيوت والسمن النباتي رفعت الأسعار بنسب متفاوتة.

وأوضح المنوفي، أنّ الشركات رفعت السعر وأعلنت يوم 15 مايو الحالي الأسعار الجديدة، ليتراوح سعر زيت الذرة عافية بين 38 إلى 47 جنيها للتر، وارتفعت السمنة الروابي 800 ميللي من 30 إلى 36 جنيها للعبوة.