طريقة استخراج شهادة ميلاد مصرية للمولودين بالخارج: تستلمها بعد 10 أيام

يعانى العديد من المصريين المقيمين بالخارج من صعوبة استخراج الأوراق الرسمية، لاسيما الأوراق الخاصة بالمواليد الجدد الذين لم يسبق لهم استخراج أوراق ثبوت رسمي مصري، والذين ولدوا خارج البلاد، وترغب أسرهم في استخراج شهادات ميلاد لهم من داخل مصر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للمولودين بالخارج

مصدر أمني أوضح لـ«الوطن»، أنه يلزم لاستخراج شهادة ميلاد لمواليد الخارج، ضرورة إحضار شهادة الميلاد الأجنبية مصدق عليها من السفارة المصرية داخل تلك البلد أو من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية داخل مصر، وترجمتهما إذا كانت بلغة غير العربية، وفي حالة وجود شهادة ميلاد غير مصدق عليها، يرفق جواز سفر المولود أو جواز سفر المضاف إليه المولود أو وثيقة سفر المولود .

الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد للمولودين بالخارج

وتابع المصدر أنه عقب ذلك يمكن شراء النموذج واستيفاء البيانات وتقديم الطلب للموظف المختص وأصل جواز الأب والأم، وصور منهما، وأصل عقد زواج الأب والأم وصور منهما، وفي حال بلوغ الطفل أكثر من 21 عامًا يتم إحضار خطاب جنسية من مصلحة الجوازات يفيد باستمراريته في الجنسية المصرية.

وأضاف المصدر أن من يحق له تقديم الطلاب واستخراج الشهادة هم الأب والأم وأخ الطفل، وخال الطفل وعم الطفل، وجد الطفل للأب أو للأم، وما عدا ذلك يمكن تقديم توكيل خاص من الأب والأم بالتعامل مع الأحوال المدنية، وتقديم تحقيق شخصية وصورة من التوكيل.

استلام شهادة الميلاد

وحسب المصدر يتم استلام شهادة الميلاد من أقرب سجل مدني لمحل السكن، خلال 10 أيام من تاريخ تسليم الطلب واستيفاء الأوراق، وبالنسبة للطفل أقل من عام وبعد 20 يومًا من تاريخ تسليم الأوراق بالنسبة للطفل الذي يزيد عمره عن عام.