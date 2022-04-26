بعد شائعة وقف القديم منها.. كيف تستخرج شهادة ميلاد جديدة بالمنزل؟

على مدار الساعات القليلة الماضية، انتشرت شائعة حول إلغاء التعامل بشهادة الميلاد القديمة، وإلزام المواطنين باستخراج شهادة ميلاد جديدة، الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويتساءل الكثير من المواطنين عن طرق استخراج شهادة الميلاد من المنزل.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير طرق استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا من المنزل، دون الحاجة للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية، والتي جاءت كاتالي:

طرق استخراج شهادة الميلاد من المنزل

- يمكن للراغبين في استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا من المنزل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من خلال الدخول إلى المنصة من هنــــــــا.

- بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية منبين الاختيارات الأخرى.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة باستخراج وإصدار شهادة الميلاد المميكنة، ويشترط أن تكون مطبوعة مسبقا.

- ثم يقوم المواطن بعد ذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمة من «ابدأ الخدمة».

الحصول على شهادة الميلاد المميكنة من المنزل

- ومن الممكن أن تكون تلك المرة التي يقوم فيها المستخدم بتسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية للمرة الأولى، لذلك يجب عليه أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال بعض البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في «الرقم القومي، ثم رقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم، ورقم الهاتف الخاص بالمواطن»، ثم يستقبل المواطن بعد ذلك رسالة نصية مسجل بها كود رقمي يجب إدخاله في المنصة.

- وبعد إدخال جميع البيانات السابقة وتسجيل الدخول، تظهر أمام المستخدم الصفحة الخاصة به، والتي يوجد بها بياناته، والتي تتمثل في الاسم الرباعي، الرقم القومي الخاص بالمستخدم، اسم الأم، القسم التابع له المستخدم.

- بعد ذلك يتم اختيار عدد النسخ من شهادة الميلاد المطلوب نسخها، والتي يرغب في استخراجها واستلامها.

- وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات، يقوم المواطن بالضغط على «تسجيل الطلب»، ليتم تسجيل الطلب الخاص به، ثم ينتظر المستخدم إرسال شهادة الميلاد له.