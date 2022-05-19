مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من مطارات 10 دول أوروبية

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، خلال الساعات الماضية، عبر 99 رحلة طيران قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، تشمل كلاً من بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وسويسرا وفرنسا ورومانيا ولوكسمبرج، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية، عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 99 رحلة من مطارات أوروبا

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن المطار يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن سلطات المطار تستعد لاستقبال 99 رحلة طيران قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، خلال الأسبوع المقبل.

استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين

وأوضح عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق استعدت لاستقبال ما يقرب من 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات، على متن 99 رحلة طيران، منها 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و17 رحلة من إيطاليا، و16 رحلة من ألمانيا، و31 رحلة من التشيك، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة واحدة من كل من فرنسا ولكسمبورج ورومانيا.