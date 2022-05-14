عصير بـ«الكبشة».. مهرجان البطيخ ينعش السياحة على شواطئ مرسى علم

نظمت عدة منتجعات سياحية بمدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، مهرجان البطيخ على الشواطئ، حيث لاقى إقبالاً من السائحين المصريين والأجانب، الذين حرصوا على تناول البطيخ شرائح وعصير طازج وقطع بالحلويات الغربية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم وشواطئ البحر الأحمر.

مهرجان للسائحين على شواطئ مرسى علم أسبوعياً

وقال عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة لمهرجان البطيخ في مرسى عالم، إن مثل هذه المهرجانات يتم تنظيمها بصفة أسبوعية، كنوع من أنواع الترفيه للسائحين، وللجذب السياحي لشواطئ مرسى علم.

ولفت «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مهرجان البطيخ تم إعداده على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، ولاقى إقبالاً كبيراً من السائحين الأجانب، وأضاف أن المهرجان شمل عدة فقرات موسيقية متنوعة، ومسابقات ترفيهية واستعراضية على أنغام الموسيقى والأغاني، وسط فرحة وتفاعل الجميع.

السائحون يتناولون البطيخ طازج وعصير بكميات كبيرة

وأوضح أحمد صالح، شيف عمومي بالمنتجع المنظم للفعاليات، أن المهرجان شمل البطيخ الطازج والعصائر وقطع البطيخ، كما تم استخدامه في الحلويات الغربية والتورتة، مشيراً إلى أنه تم تفريغ البطيخة فيما يشبه «القدرة»، وكان يتم غرف البطيخ بـ«الكبشة»، حيث تناول السائحون كميات كبيرة من البطيخ، سواء شرائح طازجة أو عصير.

وأكد في تصريحاته لـ«الوطن» على أهمية البطيخ في فصل الصيف، حيث يساعد على ترطيب الجسم، مشيراً إلى أن البطيخ يُعتبر أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبات ويحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف، ويساعد تناوله على بقاء الجسم رطباً ويحميه من الجفاف.