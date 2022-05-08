مهرجان البطيخ ينعش السياحة على شواطئ مرسى علم.. صور

نظمت المنتجعات السياحية بمرسى علم مهرجانا للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ مرسى علم بمشاركة 13 طاهيا واستخدام طن ونصف بطيخ فريش وعصائر البطيخ وتورتة وسندوتشات البطيخ وحلويات بالبطيخ، وذلك بهدف توفير جو ترفيهي لإنعاش السياحة وترطيب الجو وجذب السائحين الأجانب على شواطئ مرسى علم، حيث لاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة.

سائحون من مختلف الجنسيات يشاركون في المهرجان

ومن جانبه، قال عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمرسى علم ومنظم فعاليات مهرجان البطيخ، إنه تم تنظيم مهرجان البطيخ بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وبولندا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المهرجان لاقى إقبالا كبيرا من السائحين على الشواطئ المفتوحة.

وأضاف أن المهرجان لاقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ومن المصريين من نزلاء السياحة الداخلية على تناول البطيخ تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

مهرجان أسبوعي لتنشيط السياحة في مرسى علم

وأشار إلى أنه يتم تنظيم مهرجان الفواكه بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب الذين يتفاعلون مع مثل تلك الأحداث والفعاليات وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ ومنتجعات مرسى علم.

وأضاف أحمد صالح، شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، أن الفنادق تحرص على إعداد مهرجان البطيخ على الشواطئ بصفة أسبوعية بمشاركة عدد من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان البطيخ يشمل عصائر البطيخ الطازجة وقطع البطيخ بأشكال مختلفة، مؤكدا أن البطيخ أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبات ويحتوي على نسبة عالية من السوائل في فصل الصيف، وتناوله يبقيك رطباً ويحميك من الجفاف، حيث إنه يحتوي على ما بين 90% و95% ماء لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف ويلقى قبول جميع السائحين.

البطيخ عصائر وقطع لترطيب الجسم

وأكد «صالح» أهمية البطيخ لوظيفة الجهاز العصبي، وتناوله قبل الأكل يساعد في تخفيض السعرات الحرارية حيث يحتوي على ماء بنسبة بين 90% و95% ماء لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف، مؤكدا أن كوبا من قطع البطيخ يحتوي على 170 مللجرام من البوتاسيوم.