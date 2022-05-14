مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران من 7 دول أوربية.. تقل آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوربية تقل الآلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من التشكيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطار، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسي علم تستقبل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة

كشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي اليوم السبت لـ «الوطن»، أن سلطات مرسى علم تستقبل 30 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من 7 دول أوربية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة، حيث تستقبل فنادق مرسى علم اليوم أكثر من 6 آلاف سائح قادمين عبر 30 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك ضمن 102‪ رحلة طيران يستقبلها مطار مرسي علم الأسبوع الجاري بدءُا من اليوم السبت، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل أكثر من 100 رحلة طيران أسبوعيا

وأضاف عثمان أن المنتجعات السياحية بمرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، حيث من المقرر َوصول 102‪ رحلة طيران الأسبوع الجاري من 10 دول أوروبية بواقع 3 رحلات بلجيكي و5 من هولندا، و17 من إيطاليا، و16 من ألمانيا، 31 من التشيك، و21 من بولندا، و3 من سويسرا، ورحلة واحدة من كل من فرنسا ولكسمبورج ورومانيا بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.