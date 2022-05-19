«حياة كريمة» تعيد تأهيل القرى.. إنجازات عديدة في أطفيح بالجيزة (صور)

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري

كانت «حياة كريمة» بمركز أطفيح بالجيزة، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

«حياة كريمة» في أطفيح بالجيزة

كشفت المؤسسة، عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وتابعت المؤسسة: على مدى شهور من العمل المتواصل، قامت مؤسسة حياة كريمة بالعديد من المشروعات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في أطفيح بالجيزة

أشارت المؤسسة، إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز أطفيح، المدرج ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال إعادة تأهيل مدرستي عبدالعظيم ابو عيشة التجريبية لغات، وإعادة تأهيل وإنشاء مبنى مدرسة السلام للتعليم الأساسي بكفر الواصلين، ضمن قطاع الأبنية التعليمية، فضلا عن الانتهاء من مركز شباب كفر الواصلين بنسبة 100% ضمن قطاع الشباب والرياضة، إنجاز 95 % من اعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقبابات.

وأضافت: جرى الانتهاء من 50% من اعمال محطة المعالجة الرئيسية بكفر الواصلين، و40% من أعمال محطة رفع الصرف الصحي بالقبايات ضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما انتهت من 45% من أعمال الوحدة الصحية بكفر الواصلين ضمن قطاع الصحة، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروعات قطاع سكن كريم.