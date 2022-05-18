«أحمد مكي»: مشروعات «حياة كريمة» تستهدف تمكين المواطنين بخدمات الاتصالات

انطلقت فعاليات النسخة الثانية عشر من المؤتمر والمعرض السنوي لمجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Fiber Connect Council MENA، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحضور رئيس المجلس المهندس أحمد مكي، وعدد كبير من أعضاء المجلس وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات المعنية بموضوعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف بلدان المنطقة.

«مكي»: نعمل على تعزيز نمو مجالات الألياف الضوئية ونشر التقنيات

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب المهندس أحمد مكي، عن سعادته بانتخابه رئيسًا لمجلس توصيل الألياف البصرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء المجلس لتعزيز نمو مجالات الألياف الضوئية ونشر التقنيات المتعلقة بها والتكامل مع مختلف الصناعات والقطاعات، موجهًا التحية لخوان كولينا الرئيس السابق للمجلس على ما قام به من جهود كبيرة خلال فترة توليه للمسؤولية.

مجال الألياف الضوئية يشهد تحسنًا وتطورًا كبيرًا

وشدد مكي خلال كلمته، على أن مجال الألياف الضوئية شهد تحسنًا وتطورًا ملحوظًا على مر السنين، موضحًا: «الألياف الضوئية بخصائصها الفريدة وميزاتها المتطورة من حيث السرعة الفائقة وتأمين البيانات وتوافر المواد الخام والحجم الصغير، كل ذلك يجعلها العمود الفقري والأساس للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، ما دفع بناء كابلات الألياف البصرية للنمو المتزايد مؤخرًا، ولعل جائحة كورونا أيضًا كان لها دور كبير في إظهار ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية القائمة على كابلات الألياف الضوئية، خاصة مع اعتماد قطاعي التعليم والصحة على آليات التواصل التكنولوجي والتي بالضرورة تتطلب وجود بنية تحتية قوية».

وناشد كافة العاملين بصناعة الألياف الضوئية بضرورة التكاتف سويا من أجل مواكبة الطلب المتزايد على حلول البنية التحتية المتطورة للاتصالات، خاصة في ظل اعتماد الحكومات بالمنطقة على خطط التحول الرقمي، ما يساهم في زيادة الطلب بقوة على مدار السنوات المقبلة.

وضرب «مكي» مثالًا بمشروع المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» الذي يستهدف تمكين المواطنين في نحو 4741 قرية بخدمات الاتصالات ومدها بكابلات الألياف الضوئية وجعلها أسرع نفاذًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أنه تم انتخاب المهندس أحمد مكي رئيسا لمجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير الماضي ولمدة عامين قادمين.

ويعمل مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Fiber Connect Council MENA and North Africa على تسريع عملية توفير شبكات الألياف عالية السرعة للمؤسسات والمستهلكين في المباني والمنازل، بهدف تقديم خدمات جديدة تُحسّن جودة الحياة، وتساهم في وجود بيئة أفضل، وتعزيز التنافسية، لتطوير الخدمات والتطبيقات التي تغير طريقة المعيشة والأعمال، ويضم المجلس نخبة متميزة من الشركات الأعضاء مثل Corning وPrysmian MEFC وOFS واتصالات، وشركة Sterlite الهندية، وCommScope العالمية، وشركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالسعودية، والشركة العمانية للنطاق العريض، وقد تم تأسيس المجلس بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا عام 2011 و يماثله نظيره المجلس الأوروبي للألياف البصرية الذي تأسس عام 2004 وسيُعقد مؤتمره السنوي بفيينا الأسبوع القادم من 23 لـ 25 مايو.