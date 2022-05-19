تبدأ بـ13 ألف جنيه.. الخطوط السعودية تعلن أسعار تذاكر الحج

أعلنت شركة الخطوط الجوية، أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج لهذا العام بالنسبة للحج السياحي، موضحة أن سعر الرحلة يتغير بحسب تاريخ السفر والعودة، وإن كافة الأسعار المعلنة غير شاملة الضريبة، مشيرة إلى أن أسعار تذكرة السفر إذا كان مسار الرحلة من (القاهرة -المدينة المنورة، جدة - القاهرة ) بالنسبة للدرجة الاقتصادية بالطائرة ستكون بـ 13 ألف جنيه، بينما ستصل إلى 16 ألف جنيه بالنسبة لدرجة رجال الأعمال.

أسعار تذاكر الطيران لهذا العام

وأكدت الشركة، أنه إذا كانت مواعيد رحلة الذهاب التي يكون خط سيرها (القاهرة - المدينة المنورة، جدة - القاهرة ) خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 4 يوليو 2022 ومواعيد العودة 12 أو 13 يوليو، فإن سعر التذكرة يكون 32 ألف جنيه بالنسبة للدرجة الاقتصادية و35 ألف جنيه لدرجة رجال الأعمال، أما إذا كان موعد العودة يوم 14 يوليو فإن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية سيكون 30 ألف جنيه وللدرجة السياحية 33 ألف جنيه.

وأوضحت، أن سعر تذكرة الطيران بالنسبة لذات خط السير، إذا كانت مواعيد السفر في أي يوم عدا الأيام المذكورة بالأعلى، على أن تكون مواعيد العودة أحد أيام 17 أو 18 أو 19 يوليو، فإن سعر التذكرة بالنسبة للدرجة الاقتصادية سيكون 16 ألف جنيه ولدرجة رجال الأعمال 19 ألف جنيه.

أسعار تذاكر الطيران للحج السياحي فقط

وأشارت الشركة، خلال الأسعار التى أرسلتها لشركات السياحة اليوم، إلى أن سعر تذكرة الرحلة التي يكون خط سيرها (القاهرة - جدة، جدة - القاهرة)، إذا كانت مواعيد السفر في أي يوم على أن يكون موعد العودة يوم 16 يوليو، فإن سعر التذكرة يبلغ 32 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية و35 ألف لدرجة رجال الأعمال، أما إذا كان موعد عودة الرحلة يوم 17 يوليو فإن سعر التذكرة سيكون 30 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية و33 ألف جنيه لدرجة رجال الأعمال، فيما إذا كانت مواعيد عودة الرحلة أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يوليو المقبل فإن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية سيبلغ 17 ألف جنيه، والدرجة السياحية 20 ألف جنيه، أما إذا كان موعد عودة الرحلة في أي يوم عدا الأيام المذكورة بالأعلى فإن سعر الرحلة بالنسبة للدرجة الاقتصادية 14 ألف جنيه، ولدرجة رجال الأعمال 17 ألف جنيه.

وأشارت شركة الخطوط الجوية السعودية، إلى أن سعر تذكرة الطيران بالنسبة لرحلات الحج، التي يكون مسارها (القاهرة - جدة، جدة - القاهرة )، ومواعيد السفر في أي وقت، على أن تكون مواعيد العودة يومي 13 و14 يوليو 2022 فإن سعر التذكرة الدرجة الاقتصادية تبلغ 25 ألف جنيه ولدرجة رجال الأعمال 28 ألف جنيه، أما إذا كانت مواعيد عودة الرحلة أحد أيام 17 أو 18 أو 19 يوليو فإن سعر التذكرة للدرجة الاقتصادية 16 ألف جنيه ولدرجة رجال الأعمال 19 ألف جنيه، أما إذا كانت مواعيد عودة الرحلة في أى يوم عدا الأيام المذكورة بالأعلى فسيكون سعر الدرجة الاقتصادية 13 ألف جنيه ودرجة رجال الأعمال 16 ألف جنيه.