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مصر للطيران تعلن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الحج لمدة 8 أيام

كتب:

أيمن حمزة
02:49 م | الخميس 19 مايو 2022
مصر للطيران - أرشيفية

مصر للطيران - أرشيفية

أعلنت مصر للطيران، فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة، اعتبارا من اليوم، حتي موعد أقصاه يوم الخميس المقبل، الموافق 26 مايو الجاري، في إطار استعدادات الشركة الوطنية لموسم الحج الحالي 1443 هجرية - 2022 ميلادية.

الأوراق المطلوبة من الشركات والهيئات

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أنه يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة: اسم الشركة، وأسماء الشركات المتضامنة معها، وعدد التأشيرات لكل شركة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية، يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة.

طريقة تقديم الطلبات

تقدم الطلبات لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصر للطيران، بشبرا على عنوان 13 أبراج أغا خان، أو من خلال البريد الإلكتروني (mailto:Haj.omra@egyptair.com).

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.