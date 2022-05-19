شركات السياحة: لن يسمح للذكور أقل من 25 سنة بالتقدم لأداء الحج

قال إيهاب المهدي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لن يُسمح للمواطنين المصريين الذكور أقل من 25 عامًا بالتقدم لأداء الحج هذا العام، وفقا للضوابط المنظمة للحج، مشيرا إلى أنه سيسمح للمواطنين الذكور من سن 18 إلى 25 سنة بالتقدم للحج في حالة واحدة فقط وهي أن يكون مرافقا لأحد والديه، موضحا أنه لن يُسمح أيضا للسيدات أقل من 45 سنة بالتقدم للحج إلا بوجود محرم، على أن تُوضح صلة القرابة عند التسجيل للحج وأن تكون أسمائهم باستمارة تسجيل واحدة.

لن يسمح لمن تقدم للقرعة الداخلية أو التضامن التسجيل للج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل من تقدم هذا العام لقرعة الحج سواء التابعة لوزارة الداخلية أو التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لن يتمكن من التقدم للحج السياحي حيث أن التقديم للحج يكون لجهة واحدة فقط من الـ 3 جهات التي تنظم حصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة التضامن الإجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

من أدى الحج قبل ذلك لن يؤدي مناسك الحج هذا العام

وأشار إلى أنه في حالة فوز المتقدم للحج بفرصة أداء مناسك الحج خلال القرعة الإلكترونية التى ستقام يوم 25 مايو الجاري لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج الذى تنظمه شركات السياحة، وكان أدى الحج قبل ذلك فإنه لن يسمح له بالسفر ولن يحق له إسترداد قيمة مقدم جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم، كما ستعاد التأشيرة المخصصة له لوزارة السياحة من جديد لإعادة توزيعها على شركات السياحة المنظمة للحج لهذا العام.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه يُسمح للعائلة الواحدة وبدرجة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية أو المحارم، بحد أقصى 5 أفراد، التسجيل للحج باستمارة واحدة تحت مسمى ارتباط عائلي.